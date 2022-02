“Sila3Vette”, Winter Challenge affiancata dai tecnici Sasc nella VI edizione

I Tecnici delle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Catanzaro del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria hanno supportato l’organizzazione della Winter Challenge nella VI edizione di “Sila3Vette”.

Una collaborazione che si rinnova in ogni edizione e, come consuetudine, i tecnici hanno garantito il controllo e la presenza costante sui percorsi che hanno variato dei 21 km sino ai 250 km.

La gara dalla Sila Grande ha toccato anche la Sila Piccola nella provincia di Catanzaro. Le difficoltà oggettive date dalle condizioni climatiche nonché dalla lunghezza della gara hanno messo alla prova concorrenti e organizzazione.

I Tecnici del Soccorso Alpino Speleologico Calabria hanno presidiato alcuni punti di estrema difficoltà e sono stati impegnati, congiuntamente ai Tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), in diversi interventi, in particolare sulla tratta degli 80 km, su concorrenti in difficoltà causa malori, sfinimento, distorsioni e strappi muscolari.

Attestati di stima per l’alta professionalità messa in campo sono arrivati dai concorrenti provenienti da svariate regioni.