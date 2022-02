Incidente sulla Ss 106, cinque veicoli coinvolti: un morto ed un ferito

Un altro weekend di sangue in Calabria per un ennesimo incidente stradale che vede “protagonista”, ancora una volta, la famigerata statale 106.

È difatti di un morto ed un ferito il bilancio del sinistro registratosi sulla Ss 106 Ter “Jonica”, in prossimità del km 0,450, nel comune di Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento sono cinque i veicoli rimasti coinvolti, su uno dei quali viaggiava la vittima.

Al momento il tratto interessato è chiuso in entrambe le direzioni ed il traffico è deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.