Approvazione piano pandemico, Guccione (Pd): “Non male alla fine della quarta ondata”

Carlo Guccione

"Non male! C’è voluta la fine della quarta ondata pandemica per avere finalmente un Piano di contrasto al Covid-19". Questo il commento diffuso dal responsabile del Partito Democratico per la sanità nel mezzogiorno, Carlo Guccione, dopo aver appreso del fatto che anche la Calabria si è dotata del piano pandemico contro il Covid (LEGGI).



"Ormai eravamo l’unica regione d’Italia senza un programma di emergenza Covid. Mi auguro che questa sia, finalmente, la volta buona: i calabresi hanno dovuto sopportare, per chiare responsabilità, ritardi e inefficiente e sono stati costretti a combattere troppo spesso da soli, a mani nude, la diffusione del virus" ribadisce l'esponente dem. "Tutto ciò ha portato a enormi sofferenze, perdite umane che forse potevano essere evitate se la Calabria si fosse dotata, e avesse attuato, in tempi utili di questo importante strumento".

"Siamo ancora in attesa di conoscere come sono stati utilizzati i 51,7 milioni di euro destinati alla Regione Calabria per implementare le terapie intensive e sub-intensive, realizzare Pronto soccorso con percorsi dedicati a pazienti Covid e Tac e radiologie dedicate" conclude Guccione. "Sarebbe opportuno che il presidente Occhiuto chiedesse a chi di dovere a che punto è l’iter per l’aumento dei posti letto e la ristrutturazione dei Pronto soccorso".