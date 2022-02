Palazzo Campanella illuminato con i colori della bandiera Ucraina

"È una scelta che abbiamo condiviso con tutti i Presidenti delle Assemblee regionali italiane e che associa anche il Consiglio regionale calabrese ai sentimenti di ferma condanna dell’aggressione premeditata, unilaterale e in violazione del diritto internazionale, della Russia nei confronti dell’Ucraina". Così in una nota il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso, in merito al drammatico conflitto in corso tra Russia ed Ucraina.



"I colori giallo e blu che illuminano Palazzo Campanella, interpretano la sincera vicinanza e la solidarietà del Consiglio regionale al popolo ucraino" conclude Mancuso. "La sopraffazione della sua libertà che mina la coesione pacifica dei popoli riguarda anche noi".