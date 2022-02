Serie B. Reggina-Pisa: gli amaranto ripartono dal “Granillo” con la spinta del pubblico

Roberto Stellone (Foto: Reggina 1914)

Dopo la battuta d'arresto a Frosinone, gli amaranto di Roberto Stellone tornano tra le mura amiche, ospitando il Pisa, reduce dal pareggio interno contro il Parma e che occupa il terzo posto in classifica assieme alla Cremonese. L'avversario di domani è particolarmente impegnativo, ma gli amaranto potranno contare non solo sullo ritrovato spirito di squadra, ma anche sull'apporto dei proprio tifosi, visto che la capienza del Granillo è stata riportata al 75%. Sono arrivate anche buone notizie sullo stato di salute del presidente Gallo, quindi gli uomini di Stellone sono ancora più carichi.





di G.S.M.

In casa amaranto, Stellone dovrà ancora fare a meno di Cionek, Stavropoulos, Lakicevic e Ejjaki, oltre allo squalificato Bellomo. Sarà invece a disposizione Folorunsho, dopo aver scontato un turno di squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Cortinovis.

Anche stavolta è previsto un corposo turnover, con Turati, Aya, Hetemaj, Giraudo, Folorunsho, Ménez e Montalto che dovrebbero far parte dell'undici iniziale.

Tra le fila del Pisa, ampia scelta per il tecnico D'Angelo, che non potrà contare solo su Di Quinzio, mentre saranno a disposizione Lucca, Beruatto, Marin e Sibili.

L'allenatore nerazzurro dovrà sciogliere diversi dubbi sulla formazione, Tourè e Mastinu sembrano favoriti su Marin e Benali, Sibilli dovrebbe essere preferito a Cohen come trequartista, mentre in attacco è da valutare la presenza di Puscas.

Nella conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico amaranto Roberto Stellone torna sulla partita persa a Frosinone:

"Sul primo gol del Frosinone siamo andati in difficoltà perché qualche uomo ha sbagliato posizione, ma non Amione. Nel primo tempo abbiamo difeso con ordine pur concedendo gioco e cross agli avversari, ma siamo stati poco incisivi e non bravi ad uscire da quella metà campo. Nella seconda parte volevamo osare di più, ma poi è arrivato quel gol. Si è corso tanto, c'era fatica e con tutti gli infortunati c'è gente che sta tirando la carretta ed ho visto diversi giocatori in difficoltà".

Continua l'emergenza nella rosa amaranto:

"Rivas, Lombardi, Lakicevic, Cionek, Ejjaki, Cortinovis e Stavropoulos sono ancora fuori per infortunio, mentre Bellomo è squalificato. Gli infortuni muscolari? Alcuni li ho trovati già infortunati, Cortinovis sembrava una cosa da poco ma ha voluto forzare i tempi e così ha accentuato il problema. Come staff abbiamo lavorato solo i primi giorni senza forzare, ma si sono giocate troppo partite ravvicinate. Gli infortuni nascono da stanchezza, dai pochi allenamenti che si stanno facendo, una sorta di terno a lotto soprattutto quando si subentra".

L'avversario di domani, il Pisa, è uno tra i più ostici del campionato cadetto, Stellone ne parla così:

"Il Pisa è una squadra organizzata con lo stesso allenatore da anni. Dal mercato che ha fatto si capisce l'obiettivo che hanno, vogliono tentare di andare in serie A. Giocano sull'aggressività, sulle seconde palle, molto fisica e veloce, una delle più complete, una volta che vanno in vantaggio è difficile che riescano a prendere gol. Bisogna dare qualcosa in più rispetto al match di Frosinone, noi dovremmo cercare di ripartire bene per creargli dei problemi".

Il calendario è ricco di impegni, ma Stellone non è particolarmente preoccupato:

"Le cose sono migliorate rispetto a quando sono arrivato, ma nessun rilassamento. Prima facciamo i punti e meglio sarà. Tutte le partite sono difficili in questo campionato, pensiamo a fare più punti possibili, una partita per volta. Pensiamo che conta vincere ma non bisogna soprattutto perdere e fare attenzione che in un attimo si può scendere. Insieme al risultato, l'obiettivo è quello di recuperare i giocatori che sono fuori, sono costretto a far giocare alcuni che lo fanno da diverse gare in maniera consecutiva. E' un calendario pazzesco, troppe partite ravvicinate e solo quelle squadre che hanno la fortuna di non avere problemi a livello muscolare riescono a fare una buona rotazione. Loiacono riposerà, al suo posto ci sarà Aya. Speriamo di poter fare riposare anche Crisetig, ma magari dalla prossima, non ora. L'altro sempre presente, Di Chiara, ci sarà".

Otto precedenti ufficiali, di cui 7 in serie B e uno in C, tra Reggina e Pisa al "Granillo", con un bilancio complessivo di due vittorie amaranto, tre pareggi e tre vittorie nerazzurre. L'ultimo scontro risale al 22 novembre 2020 ed è terminato 1-2 con il gol iniziale di Situm ribaltato da Masucci e Sibilli nel finale.

CONVOCATI



Portieri: Aglietti, Micai, Turati. Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono. Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz. Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Arbitro dell'incontro Luca Massimo della sezione di Termoli, coadiuvato da Di Gioia e Scarpa, quarto ufficiale Marotta. Alla VAR Serra e Dei Giudici. Quattro precedenti di Massimo con la Reggina, l'ultimo il 19 dicembre 2020 in serie B, Reggina-Cittadella 1-3.

DOVE VEDERLA



La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 15.35