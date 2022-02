Filadelfia, a fuoco tetto di abitazione: nessun ferito

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi a Filadelfia, per domare un incendio che ha interessato il tetto in legno di un edificio sito in Viale 4 Novembre.

Sul posto, a seguito di segnalazione, è prontamente giunta una squadra dotata di autoscala ed autobotte: focalizzato il punto d'innesco delle fiamme, i vigili sono rapidamente intervenuti riuscendo a domare il rogo prima che potesse espandersi ulteriormente.

Non si registrano feriti nè danni strutturali all'edificio.