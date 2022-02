Serie B, domani Ascoli-Crotone: i calabresi tentano la scalata per la salvezza

Ad Ascoli, contro il Crotone, mister Sottili rientra dalla tre giornate di squalifica, dopo la partita col Como. I calabresi arriveranno nelle Marche con la consapevolezza che la vetta della “salvezza” sia quasi irraggiungibile anche alla luce della vittoria per 1-0 del Vicenza sul Pordenone, che a due minuti dal triplice fischio si vede negare un meritato pareggio dalla traversa colpita da Deli, e della rimonta del Cosenza sull’’Alessandria, per 2-1.





di Cinzia Romano

Grande attenzione della tifoseria, verso la formazione bianconera, che nel tentare la risalita della classifica per un posto nei play off, tiene tutti in fibrillazione: due i punti da Frosinone e Perugia, quinto e sesto posto in zona arancione.

Tutto bene fino alla 25 giornata: i bianconeri hanno disputato un percorso carico di entusiasmo e di buoni risultati, segnando uno dei migliori campionati di B, e considerano “concreta” la possibilità di accelerare in classifica, sul proprio campo, che ospita il Crotone di Modesto, in piena crisi e distanti 14 punti (39/15) dai marchigiani. Anche se di gol ne hanno preso 31 e fatto 35, ma nel Crotone pesa tanto la differenza reti (meno 17) (25/42).

Nel match dell’andata, la doppietta di Canestrelli è stata azzerata dalle reti del’ex Bidaoui e di Dionisi (2-2), su cui ancora punta la tifoseria marchigiana.

I pronostici non sono generosi verso il Crotone di mister Modesto che in trasferta è ancora alla ricerca della prima vittoria esterna con una media punti di 0,25 a partita e mostra fragilità assoluta nelle ripartenze degli avversari.

Ad Ascoli, a sorpresa, il primo ed il secondo assistente di gara sono rispettivamente della sezione di Catanzaro (Rocca) e Cosenza (Vigile), due città acerrime rivali dei pitagorici.

I Calabresi partono con la spinta della conferenza stampa di Gianni Vrenna, indetta per chiarire alcune situazioni di disagio e le sofferenze che attanagliano i “rossoblù” dall’inizio di campionato.

Il presidente seppur accettando le contestazioni e caricatosi sulle spalle tante responsabilità, ha fermamente sottolineato l’amore verso Crotone e l’ottimo lavoro svolto in 30 anni di calcio nonostante il difficile contesto sociale della sua città. Smentite le ventilate dimissioni o esonero di Modesto, con una fiducia incondizionata, ma con un probabile cambiamento nelle strategie di gioco fino ad ora adottate.

Non c’è più spazio per il rammarico o per le recriminazioni, il primo obiettivo degli squali sarà quello di non risparmiarsi anche se si gioca ogni 3 giorni, l’importante non è quanti minuti si sta in campo ma dare sempre il massimo e non mollare fino all’ultimo secondo, perché le grandi imprese si conquistano con lavoro e sacrificio.

Lo sanno molto bene i tifosi rossoblù perché l’FC Crotone a farli divertire sulle montagne russe li ha allenati molto bene e riuscire in un’ennesima impresa rinfrescherebbe la memoria di molti che hanno smesso di crederci.

Ascoli-Crotone si giocherà domenica 27 febbraio alle ore 15.30 allo stadio Del Duca. Arbitro: Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Il primo assistente è Domenico Rocca, sezione di Catanzaro, secondo assistente Mario Vigile, sezione di Cosenza; IV uomo: Luigi Carella,sezione di Bari; VAR: Livio Marinelli,sezione di Tivoli; AVAR: Alessandro Costanzo, sezione di Orvieto.

CONVOCATI

L'allenatore del Crotone Francesco Modesto, non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della partenza. Con tutta la rosa disponibile, dopo la rifinitura mattutina e la successiva partenza per le Marche, ha convocato 17 giocatori tra i quali, l’ex di turno il 29enne esterno destro Vasile Mogos (50 presenze ed 1 gol in bianconero dal 2016 al 2018) ed il 20enne attaccante Gianmarco Cangiano (26 presenze con il Picchio con 1 gol nella stagione 2020/2021).

Crotone. Portieri: 1 Festa, 22 Saro, 70; Difensori: 2 Serpe, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Mondonico, 14 Calapai, 16 Schnegg, 19 Canestrelli, 21 Nicoletti, 27 Nedelcearu, 29 Sala, 32 Mogos; Centrocampisti: 7 Vulic, 8 Estevez, 10 Kone, 23 Giannotti, 44 Schirò, 86 Awua; Attaccanti: 9 Mulattieri, 11 Adekanye, 17 Marras, 24 Kargbo, 28 Borello, 74 Cangiano, 99 Maric;



Ascoli: non pervenuti;

PROBABILI FORMAZIONI



Ascoli:(4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Ricci, Buchel, Saric; Maistro; Tsadjout, Bidaoui. Allenatore: Sottili;

Crotone: (4-4-2): Festa; Calapai, Golemic, Nedelcearu, Sala; Marras, Estevez, Awua, Kargbo; Maric, Mulattieri. Allenatore: Modesto;

DOVE VEDERE IL MATCH



Sul canale SKY, DAZN, da smartphone e tablet scaricando l’apposita applicazione, da smart TV o da TV dotate di Amazon Fire Stick, Apple TV o Google Chromecast.