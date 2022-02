Covid, diminuiscono contagi (+1.136) e ricoveri (-14), ancora alti i decessi (+6)

Diminuiscono ancora i contagi da coronavirus in Calabria: nelle ultime 24 ore infatti sono stati accertati 1.136 nuovi casi a fronte di 1.541 soggetti guariti. Un buon dato che si somma anche alla diminuzione di ricoveri (-14), ma che deve fare i conti con l'alto numero dei decessi che si continua a registrare (+6).



Oltre la metà dei casi si verifica in provincia di Reggio Calabria (+608), seguita da Cosenza (+372), Catanzaro (+115), Crotone (+22) e Vibo Valentia (+7), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+12). Processati 2 milioni e 262.589 tamponi (+8.587) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 13,24%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 89.317 (+608), mentre i casi attivi sono 13.555. Di questi: 13.463 in isolamento, 83 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 75.135 i guariti e 627 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 46.043 (+372), mentre i casi attivi sono 11.939. Di questi, 11.830 sono in isolamento, 100 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 33.220 guariti ed 884 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 28.405 (+115), mentre i casi attivi sono 4.923. Di questi, 4.858 in isolamento, 61 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 23.257 i guariti e 225 decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 21.616 (+22) mentre gli attivi sono 3.217, di cui 3.193 in isolamento domiciliare e 24 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 18.218 i guariti e 181 i deceduti

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 25.621 (+7) mentre gli attivi sono 12.269. Di questi: 12.257 si trovano in isolamento, 12 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 13.202 i guariti e 150 i deceduti.