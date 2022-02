Catanzaro. Molesta e aggredisce l’ex moglie e i familiari, arrestato

Ha molestato e aggredito la ex moglie in diverse circostanze. E non solo, perché ha tenuto comportamenti analoghi anche con i familiari della donna.

Così per un uomo di Catanzaro sono scattati i domiciliari. L’ordinanza è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica, ed è stata eseguita dai carabinieri della stazione Catanzaro Gagliano.

A seguito delle molestie e delle aggressioni, sia verbali che fisiche, la donna ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita. L’uomo è stato quindi arrestato ed è ai domiciliari per stalking.