Paola. Tenta di suicidarsi in carcere, salvato da un poliziotto

Ancora un tentato suicidio in carcere e di nuovo da parte di un detenuto. Come scrive il Sappe, giovedì sera un 34enne di Gioia Del Colle ha provato ad impiccarsi nel bagno della casa circondariale di Paola. Un agente penitenziario si è però accorto di quanto stesse accadendo ed è intervenuto mettendo in salvo l’uomo.

“Negli ultimi 20 anni - sbotta il sindacato di categoria - le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 21mila tentati suicidi e impedito che quasi 170mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze”.

“Questo è quel che fanno tutti i giorni le donne e gli uomini del Corpo: salvare la vita ai detenuti che tentato di togliersi la vita in cella”, conclude il Sappe.