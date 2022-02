San Lucido, si ribalta con l’escavatore. Operaio rimasto ferito

Stava eseguendo dei lavori su un escavatore quando, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato ed è finito bloccato sotto il mezzo.

È successo in contrada Deuda a San Lucido dove un operaio di una ditta che sta effettuando dei lavori pubblici, è rimasto gravemente ferito a un braccio e una gamba.

I colleghi hanno subito soccorso l’uomo che è stato poi trasportato all’Annunziata di Cosenza a bordo di un elisoccorso. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Paola.