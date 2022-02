Covid in Calabria: ancora tre morti e 1.658 nuovi casi

Sono stabili in Calabria i casi di Covid-19. Nel bollettino di oggi, venerdì 25 febbraio, i nuovi casi sono 1.658, mentre i decessi sono tre (nel Catanzarese, Reggino e Cosentino). Dunque la curva è stabile, visto che ieri i positivi sono stati 1.580 (QUI).

La maggior parte dei casi si registra nel Reggino con i suoi 831 nuovi positivi, seguono Cosenza (+392), Crotone (+173), Vibo Valentia (+136) e Catanzaro (+121). Dati emersi dai 10.182 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 211.668, mentre i decessi totali 2.073. I guariti di oggi sono 1.472, per un totale di 163.074 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 46.521 (+183), per un tasso di positività pari al 16,28%.

Diminuiscono i ricoveri tanto in reparto, quanto in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si trovano quindi 296 persone (-5), in terapia intensiva 22 (-3), mentre in isolamento domiciliare sono in 46.203 (+191).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 831, per un totale di 88.709. Attualmente i casi attivi sono 14.211, di cui 87 in reparto (-6); 9 in terapia intensiva; 14.115 in isolamento domiciliare (+215). I casi chiusi sono 74.498, di cui 73.873 guariti (+621); 625 decessi (+1).

Nel Cosentino in una sola giornata si sono ammalati in 392, mentre da inizio pandemia in 45.671. Attualmente i casi attivi sono 11.367, di cui 107 in reparto (-4); 9 in terapia intensiva; 11.251 in isolamento domiciliare (+287). I casi chiusi sono 33.912, di cui 33.031 guariti (+108); 881 decessi (+1). Sul territorio si registrano 395 nuovi casi; il numero complessivo è incrementato di 396 unità e non di 395 in quanto è stato registrato il decesso di una paziente in precedenza ricoverata in terapia intensiva in una struttura di Catanzaro. L’Asp precisa che dei 395 nuovi casi di oggi, 14 sono stati diagnosticati con test antigenico il 22/2/2022 e 62 il 23/2/2022. Mentre nel setting fuori regione si registrano: 4 nuovi casi a domicilio, 1 dimesso guarito e 1 guarito a domicilio.

Nel Catanzarese oggi si contano 121 nuovi positivi, mentre il computo totale si attesta a quota: 28.290. Attualmente i casi attivi sono 5.293, di cui 60 in reparto (+6); 7 in terapia intensiva (-3); 5.226 in isolamento domiciliare (-366). I casi chiusi sono 22.876, di cui 22.652 guariti (+483); 224 decessi (+1). Oggi, come comunica l’Asp, tra i 122 positivi c’è un caso residente fuori regione.

Nel Crotonese da febbraio i casi sono stati 21.594, mentre oggi sono 173. Attualmente i casi attivi sono 3.155, di cui 22 in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 3.133 in isolamento domiciliare (+57). I casi chiusi sono 18.266, di cui 18.086 guariti (+115); 180 decessi.

Nel Vibonese il bollettino di oggi registra 136 nuovi positivi, mentre il computo totale è: 25.614. Attualmente i casi attivi sono 12.320, di cui 14 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 12.306 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono13.294, di cui 13.144 guariti (+143); 150 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi si registrano 5 nuovi casi, su un totale di 1.790. Gli attuali positivi sono 197 (+3), di cui 3 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 194 in isolamento domiciliare (+4). I guariti sono 1.582 (+2); i decessi 11.