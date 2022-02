Cerchiara, cade nel torrente Caldanello. Il cane Jimmy salvato dal soccorso alpino

È sceso nel torrente Caldanello, nel Parco Nazionale del Pollino, ma non è più riuscito a risalire. Per questo motivo il soccorso alpino e speleologico Calabria ha messo in salvo il cane Jimmy.

Questa mattina, il comandante della Stazione dei Carabinieri Forestali del Nucleo Antiveleni di Cerchiara di Calabria ha allertato il soccorso alpino a seguito della chiamata di un cacciatore della zona che aveva denunciato l’impossibilità del cane di fare ritorno.

Così su richiesta ufficiale del sindaco di Cerchiara di Calabria, sono scattate le operazioni di recupero, in cui sono stati impegnati i tecnici della Squadra Forra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria supportati da tecnici della Stazione Alpina Pollino del SASC.

Le operazioni sono durate un paio d'ore su un terreno particolarmente impervio. Tramite manovre tecniche gli uomini del Soccorso Alpino hanno messo in salvo il cane Jimmy.