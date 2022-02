Protesta autotrasportatori, Voce incontra rappresentante della categoria

Riunione al Comune di Crotone tra il sindaco Vincenzo Voce e il rappresentante degli autotrasportatori Pasquale Schirripa. Diversi autotrasportatori sono in stato di agitazione e stanno infatti manifestando in località Passovecchio. All’origine l’aumento del prezzo del carburante e dei costi di gestione.

Voce ha manifestato “la massima vicinanza” e ha auspicato che “a livello governativo si possa presto trovare una soluzione che consenta a chi ogni giorno è sulla strada di fare il proprio lavoro senza subire gli aggravi di costi insostenibili e fornire un servizio fondamentale per tutta la comunità”.

Per il sindaco si tratta di una “categoria fondamentale per il nostro territorio e per il paese, che in questo momento sta vivendo un forte disagio economico”.

“Come detto si tratta di una categoria di lavoratori che, soprattutto nel periodo più critico della pandemia, ha supportato il nostro paese in maniera determinante trasportando quotidianamente generi alimentari e prodotti che altrimenti sarebbero mancati nelle case dei cittadini”.

Nel frattempo in città quasi tutti i benzinai hanno finito la benzina, mentre il diesel è ancora disponibile. Per fare rifornimento si dovrà dunque attendere lunedì mattina. In quasi tutta la città ieri sera sono state registrate file lunghissime per fare benzina, a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, della protesta degli autotrasportatori e del possibile sciopero dei benzinai annunciato per il 28 febbraio.