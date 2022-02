San Giovanni, a scuola d’orienteering con “Quando lo sport incontra la natura”

Partirà a marzo il progetto “Quando lo Sport incontra la natura”, promosso dall’Asd La Sila Orienteering, con la partecipazione del Comune di San Giovanni in Fiore.

Il progetto prevede inoltre la partecipazione dei licei locali, dell’oratorio parrocchiale San Francesco e delle Asd Volley San Giovanni in Fiore, Piscina Biafora e Sci Club Montenero.

È quanto fa sapere la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro.

“Si tratta – spiega Francesco Fragale, assessore comunale allo Sport – di 5 corsi gratuiti di orienteering per ragazzi e adulti, per donne e portatori di disabilità, di due ore settimanali e della durata di 20 settimane. Tra l’altro saranno svolte ulteriori attività sportive. Il progetto è coordinato da Bernardo Madia, docente di Educazione fisica e riconosciuto esperto della disciplina e di pedagogia dello sport”.

“Con tutti i soggetti aderenti a questa iniziativa che coniuga natura e sport, facciamo squadra – sottolinea la sindaca Succurro – anche per promuovere il territorio e tutelare ambiente e salute; per sostenere i soggetti fragili; per aiutare le persone a rischio di devianze e di dipendenze da alcol, droga ed Internet; per prevenire fenomeni criminali; per contrastare il bullismo e la violenza di genere; per incoraggiare l’inclusione, la socializzazione e la pratica dello sport”.

“Il gioco e lo sport dell’orienteering – chiarisce il professore Madia – rappresentano veicoli formidabili di integrazione e valorizzazione delle potenzialità individuali, soprattutto se si attuano strategie che portano alla cooperazione, quindi al concorso e al confronto tra diverse abilità. La valenza educativa dell’attività ludica e della natura rende ancora più efficace il percorso didattico che abbiamo ideato. Il bosco, il parco e gli spazi strutturati diventano quindi strumenti insostituibili per l’arricchimento personale dei soggetti coinvolti”.