Portava ragazze in Italia e le costringeva a prostituirsi: boss nigeriano arrestato a Reggio

È stato arrestato a Reggio Calabria dagli agenti della Squadra Mobile Favour Obazelu, detto "Fred" o "Friday", di 43 anni, ritenuto tra i capi della mafia nigeriana.

L'accusa che ha portato all’arresto è di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, sequestro e violenza sessuale. Obazelu, insieme al fratello, Eghosa Osasumwen, di 32 anni, e ad altre persone che si trovano in Libia e in Nigeria, avrebbe reclutato in patria ragazze da condurre con l'inganno in Italia.

In un caso particolare, il 43enne avrebbe portato in Italia una ragazza nigeriana promettendole un lavoro in un bar. Giunta su territorio italiano, la ragazza sarebbe però stata costretta a prostituirsi e poi sarebbe stata segregata in un appartamento a Bari. Qui Obazelu l'avrebbe poi violentata e messa incinta e, dopo la nascita del bambino, l'avrebbe cacciata di casa privandola del figlio e dei documenti.

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, le ragazze venivano “legate” mediante rito voodoo e sottoposte ad uno stato di prostrazione psicologica prima di essere sottomesse alla prostituzione.

Tra gli indagati ci sono altri tre nigeriani, un uomo di 25 anni e due donne di 30 e 22 anni. L'arresto di Obazelu è stato disposto dal gip Vincenza Bellini su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e del sostituto della Dda Sara Amerio.