Auto a fuoco a Lamezia: danneggiati altri mezzi, s’indaga sull’origine

I vigili del fuoco di Lamezia Terme sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 21, in via Salvatore Miceli della città della Piana, per l’incendio di un’auto.

Le fiamme hanno interessato una Land Rover Evoque parcheggiata sotto il porticato di una palazzina e l’attività dei pompieri ha consentito non solo di spegnere il rogo ma anche ad evitare che lo stesso si propagasse ad una autorimessa vicina.

Il fuoco e le alte temperature originatosi dallo stesso hanno danneggiato parzialmente alcuni automezzi parcheggiati nelle vicinanze e annerito la facciata dello stabile. Non si registrano però e fortunatamente feriti.

Sul posto presente anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Sono in corso le indagini per stabilire l’origine dell’incendio ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa.