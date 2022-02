Cambio al vertice della Uil Cosenza: Paolo Cretella è il nuovo segretario

Paolo Cretella è il nuovo Segretario Generale della UIL di Cosenza. Lo ha eletto all'unanimità il Consiglio Confederale riunito a Cosenza, alla presenza del Segretario Organizzativo Nazionale, Emanuele Ronzoni.

Roberto Castagna, dopo quasi otto anni alla guida della Uil Cosentina, avendo già ricoperto il ruolo di Segretario Nazionale dei Telefonici dal 1985 al 1990, quello di Segretario Regionale della UIL Calabria dal 2000 al 2014, lascia la guida della Camera Sindacale UIL di Cosenza, per cimentarsi con una nuova e importante esperienza: la guida della UIL Pensionati territoriale.

Roberto Castagna, nel proporre al Consiglio Confederale, l’elezione del suo successore, ha ricordato i successi che in questi anni ha traguardato alla guida della Camera Sindacale, lasciando una UIL in piena crescita, sia sul versante dei Servizi che sul versante del Tesseramento, apprezzata per le sue battaglie sindacali e civili.

Questo passaggio “dolce” di consegne, avviene nel solco della continuità. “Con questo spirito, abbiamo raccolto e assecondato la scelta del successore che è giovane, intelligente, capace e competitivo.” Il neo eletto Segretario potrà contare sul sostegno del gruppo dirigente attuale, e di quello che uscirà dai Congressi.

Durante il suo intervento il neo Segretario Generale Paolo Cretella, ha ringraziato il suo predecessore e il gruppo dirigente, per l’importante lavoro svolto, ricordando che i grandi cambiamenti che stiamo vivendo e che vivremo nei prossimi anni, imporranno soluzioni rapide e innovative e dovranno vedere la UIL cosentina impegnata a tutti i livelli.

“L’ascolto e il confronto saranno il metodo di lavoro, per non adattarsi al cambiamento ma per essere parte integrante del cambiamento”, ha affermato Cretella.