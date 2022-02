L’Amc incontra l’Adusbef e Confimpresa: dialogo e confronto tra idee e proposte

Dialogo e confronto: sono le parole chiave per affrontare le problematiche e trovare possibili soluzioni. Lo sa bene l'Amc, abituata a gestire quotidianamente le più svariate difficoltà riguardo la gestione del trasporto publbico della città di Catanzaro.

Il direttore generale della società, Marco Correggia, ha incontrato quest'oggi Elena Mancuso, in rappresentanza dell'Adusbef (associazione dei consumatori), e Marisa Costa, presidente Confimpresa Catanzaro, la stessa imprenditrice che nei giorni scorsi aveva denunciato l'errata multa su Corso Mazzini. Presenti anche, per conto dell'Amc, Salvatore Mazza, capo unità organizzativa, e Giovanni Chiaravalloti, coordinatore degli ausiliari del traffico.

L'Adusbef aveva chiesto una convocazione urgente con l'azienda per affrontare in modo costruttivo il problema dei parcheggi su Corso Mazzini e delle sanzioni amministrative sui ticket emessi per la sosta sulle strisce blu.

Pronta e immediata la disponibilità da parte dell'Amc. Tre le proposte essenziali evidenziate da Mancuso e Costa che a breve verranno sottoposte all'attenzione del sindaco, Sergio Abramo, anche in una prima forma sperimentale per valutarne l'opportunità: estensione dell'abbonamento per le attività commerciali, includendo anche la sosta su Corso Mazzini e le piazze adiacenti; strisce blu free su Corso Mazzini dopo le ore 17.30; aumentare la sosta sulle strisce bianche da 15 a 30 minuti.

“E' fondamentale riprendere il rapporto con il cittadino - hanno sottoposto Mancuso e Costa – Abbiamo apprezzato lo sforzo dell'Amc, ad esempio, nel migliorare il servizio del parcheggio dell'ospedale “Pugliese”. Vedere gli operatori presenti e attenti nel fornire risposte, delucidazioni e assistenza agli utenti fa bene al nostro senso civico, alla nostra città e fa sperare che ci possa essere un capoluogo migliore.”

Riguardo le lamentele sui parcheggi, Correggia ha risaltato la funzione e l'utilità della funicolare che dispone di un'area con 800 posti auto.

Il direttore generale ha suggerito delle azioni interessanti per migliorare la sosta in città, come la possibile ottimizzazione dell'utilizzo, a carico dell'Amc, del parcheggio di via Argento, gestito dall'Aci.

“Quest'area – ha precisato Correggia – potrebbe essere valorizzata, diventando un vero e proprio polmone per far parcheggiare gli utenti. Si potrebbe prevedere una tariffa agevolata per i commercianti e un servizio navetta fino a piazza Matteotti. Noi siamo a disposizione, come sempre, per collaborare con l'Amministrazione comunale e le associazioni per potenziare il servizio e soddisfare le esigenze dei cittadini.”

A tal proposito, l'Amc comunica di aver informatizzato l'intero ciclo di gestione del servizio strisce blu. I verificatori, rappresentato da personale dell'azienda, sono stati dotati di appositi palmari che consentono il controllo della sosta sulle strisce blu nel comune di Catanzaro, per tutti i ticket acquistati on line tramite le app Easy Park, Dorpticket, My Cicero, Telepass e la new entry Pay By Phone.

La verifica della sosta regolare viene effettuata digitando la targa dell'auto. Questo assicura maggiore trasparenza e, soprattutto, rispetto della privacy. I nuovi dispositivi consentono la verifica della validità degli abbonamenti per il parcheggio sulle strisce blu e dei pass residenti esposti sui cruscotti delle vetture.

Inoltre, l'azienda sta attivando, d'intesa con il Comando di Polizia Municipale, sempre attraverso l'utilizzo dei palmari, la stampa della contravvenzione con la relativa trasmissione telematica al Comando. Tutto ciò garantirà una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio.