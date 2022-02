Covid in Calabria: 6 decessi e 1.580 postivi in 24 ore. Calano ancora i ricoveri

Sei decessi e 1.580 nuovi positivi al Covid-19. In 24 ore diminuiscono, seppure di poco, i contagi in Calabria, visto che ieri casi sono stati 1.656 (QUI).

Con i 9.217 tamponi processati sono stati scoperti 939 positivi nel Reggino, 218 nel Vibonese, 172 nel Crotonese, 145 nel Catanzarese, 105 nel Cosentino. Un solo caso è stato segnalato invece dai settin fuori regione. Quanto ai decessi, sono 4 le vittime accertate tra le province di Cosenza e Catanzaro, una in provincia di Crotone e un’altra è stata segnalata da fuori regione.

Da inizio pandemia ad oggi si conta un totale di 2.070 morti e di 210.010 persone che hanno contratto la malattia sul territorio regionale.

Gli attuali positivi sono in tutto 46.338 (+281) e di questi 46.012 (+301) si trovano isolamento domiciliare. Nei reparti Covid sono al momento 301 le persone ricoverate, mentre in 25 si trovano in terapia intensiva.

Anche oggi si registra un calo di ricoveri e si conta una dimissione in intensiva a Cosenza e ben 19 nei reparti ordinari della regione. I guariti di oggi sono 1.293, per un totale 161.602 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 87.878 (+939), mentre i casi attivi sono 14.002 . Di questi: 13.900 in isolamento, 93 in reparto e 9 in rianimazione. Sono invece 73.252 i guariti e 624 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono invece quota 45.279 (+105), mentre i casi attivi sono 11.367. In particolare, 11.251 contagiati sono in isolamento, 107 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente qui si registrano 33.031 guariti e 881 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registra un nuovo caso a domicilio ed un decesso tra i pazienti ricoverati".

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 28.169 (+145), mentre i casi attivi sono 5.293. Qui 5.226 sono in isolamento, 60 in reparto e 7 in rianimazione. Sono invece 22.652 le persone che hanno vinto la loro battaglia contro la malattia e 224 sono le vittime.

Nel Vibonese invece i casi covid salgono a 25.478 (+218)mentre gli attivi sono 12.327. Di questi: 12.312 si trovano in isolamento, 15 in reparto e nessuno in terapia intensiva. I guariti in questa provincia sono 13.001 e 150 i deceduti.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 21.421 (+172) mentre gli attivi sono 3.155, di cui 3.133 in isolamento domiciliare e 22 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Qui sono 18.086 i guariti e 180 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registra un solo positivo, per un totale di 1.785 casi. Gli attuali positivi sono 194 (-2), di cui 4 in reparto; nessuno in terapia intensiva; 190 (-1) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.580 (+2); i decessi 11.