Anziana scippata a Cutro: denunciato, “beccato” col cellulare della vittima

Sono bastate poche ore ai Carabinieri della Stazione di Cutro per risalire al presunto autore dello “scippo” subito da un’anziana donna del posto. La malcapitata, una 75enne, si è rivolta all’arma denunciando di essere stata derubata da un giovane uomo che le aveva portato via dalla borsetta il cellulare, nonché le chiavi della propria abitazione e dell’autovettura, le quali, erano state ritrovate da alcuni passanti in una strada vicina a quella dove si era consumato l’evento delittuoso.

Appresi i particolari dell’accaduto, i carabinieri si sono messi alla ricerca del presunto responsabile e, poco dopo, hanno fermato un giovane di 23 anni, I. C., che si aggirava con atteggiamenti sospetti.

Il giovane è stato dunque sottoposto a una perquisizione personale e sorpreso con un cellulare di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

I successivi accertamenti esperiti presso la Caserma dei Carabinieri di Cutro hanno permesso di appurare che il telefono apparteneva alla 75enne, qualche ora scippata.

Al termine dell’attività, il cellulare è stato sequestrato e restituito alla donna e I. C. deferito in stato di libertà per “ricettazione” alla Procura della Repubblica del Capoluogo