Corigliano-Rossano, cambia la viabilità su Via Nazionale

"In maniera sperimentale è stato modificato il senso di marcia nel tratto di via Nazionale compreso fra via Lorica, altezza Istituto Commerciale Ragioneria, e la rotatoria di via Escrivà/Corso Italia". Lo rende noto il Comune di Corgiliano-Rossano, che specifica: "i veicoli in uscita da Via Lorica potranno svoltare sia a sinistra sia a destra, mentre quelli in uscita da via Fuscaldo e via Vibo Valentia avranno l’obbligo di svoltare verso destra in direzione della rotatoria".

"Allo stesso modo i veicoli provenienti da Corso Italia, da contrada Amica o da via Escrivà non potranno più svoltare in direzione di via Nazionale una volta giunti alla rotonda" si legge ancora nella nota. "Sono già stati posizionati i segnali stradali da parte dell’ufficio Viabilità mentre sarà compito dei Vigili Urbani far rispettare la corretta esecuzione delle nuove disposizioni".