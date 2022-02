Varapodio, bar ritenuto ritrovo di pregiudicati: scatta la chiusura

Un bar di Varapodio è stato chiuso per 15 giorni in ottemperanza al Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, in quanto ritenuto un abituale punto di ritrovo per pregiudicati. Lo rendono noto i Carabinieri, che hanno monitorato l'attività in una più ampia operazione di controllo riguardante tutta l'area della piana.

Nello specifico, il controllo svolto dai militari ha permesso di appurare e documentare come nel locale si dessero appuntamento soggetti pregiudicati o gravati da innumerevoli precedenti penali e di polizia.

Una condizione ritenuta "potenzialmente pericolosa" per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, che ha fatto così scattare la sospensione dell'attività sia nella somministrazione di alimenti e bevande che per quanto rigarda il gioco d'azzardo.

Si tratta della quinta attività sospesa dai Carabinieri facenti parte del Gruppo di Gioia Tauro, che hanno già attuato misure simili tra Oppido Mamertina e Rizziconi.