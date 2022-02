Trasporto pubblico locale, la Filt-Cgil annuncia lo sciopero

Sciopero di 24 ore di tutto il settore del Trasporto Pubblico Locale proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria per protestare contro il rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di rinnovare il Contratto nazionale di lavoro e per il miglioramento delle condizioni lavorative, normative e salariali.

"Si tratta della quinta azione di sciopero per ottenere il sacrosanto diritto al Contratto" si legge in una nota della segreteria regionale della Filg-Cgil. "Lo sciopero si è reso necessario per dare a lavoratori e cittadini un trasporto pubblico più sicuro e di qualità, ma anche per dare ai dipendenti del settore un salario giusto e dignitoso e che non ne mortifichi i diritti e le esigenze. Non è più accettabile che anche chi lavora diventi sempre più povero".

"Siamo consapevoli che lo sciopero provocherà sacrifici e disagi ma le profonde ragioni della nostra mobilitazione uniscono le esigenze di chi rivendica il giusto salario e di coloro che pretendono un servizio sicuro e di qualità anche in Calabria" si legge in conclusione. "Per queste ragioni, così come stanno facendo anche in altre Regioni, chiediamo che il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al ramo intervengano presso la Conferenza Stato Regioni e il Ministero dei Trasporti. I lavoratori del settore non possono più aspettare il rinnovo del Contratto nazionale".