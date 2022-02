Serie B. Frosinone-Reggina 3-0: gli amaranto crollano allo “Stirpe”

Foto: Reggina 1914

Dopo tre vittorie consecutive, la Reggina cade a Frosinone, con un netto 3-0 che non lascia scampo agli uomini di Stellone. Le tre reti gialloblù arrivano tutte nella ripresa, dopo un primo tempo in cui la Reggina non ha mai tirato in porta. In classifica, gli amaranto restano a 32 punti, nove in più rispetto alla zona playout.





di G.S.M.

Il tecnico amaranto Roberto Stellone opta per sei novità rispetto all'ultima gara con il Pordenone, dentro Micai, Adjapong, Bellomo, Bianchi, Galabinov e Tumminello. Nel Frosinone, Grosso schiera l'ex Charpentier in avanti, supportato da Ciano e Zerbin.

La prima occasione dell'incontro è del Frosinone, con un corner al 1', Garritano manda a lato. Al 4' Micai devia in angolo un cross di Zerbin. Frosinone subito all'attacco, i padroni di casa vogliono imporre il proprio ritmo alla gara.

Al 7', Ciano calcia una punizione da 25 metri, ma la palla finisce sul fondo. La Reggina cerca di difendersi in maniera ordinata, aspettando il momento giusto per la ripartenza, prevalentemente con lanci lunghi verso gli attaccanti. Al 16', cross dalla destra di Zampano, raccoglie di testa Garritano, nessun problema per Micai.

Due minuti dopo, Charpentier serve Ciano, che calcia di prima intenzione, palla deviata in angolo. Al 20' si vede la Reggina, buono spunto di Bellomo che viene chiuso da Szyminski, prima di trovarsi a tu per tu con il portiere avversario.

Al 23' è ancora Ciano, servito da Zerbin, a rendersi pericoloso, ma il suo colpo di testa finisce a lato. Frosinone ancora all'attacco alla ricerca del gol del vantaggio, Reggina chiusa nella sua metà campo a difendersi. Gli amaranto provano a ripartire al 43' con Kupisz, ma il laterale viene fermato da Cotali, che rimedia un cartellino giallo.

Il primo tempo si chiude senza gol, con il Frosinone decisamente più pericoloso ma impreciso sotto porta.

Nessun cambio nell'intervallo per i due allenatori, la prima occasione del secondo tempo è per il Frosinone, con Adjapong che chiude in angolo su un cross di Zampano. Sugli sviluppi del corner, Charpentier brucia Amione di testa e batte Micai, per il classico gol dell'ex. Al 52', Ricci serve in verticale Zampano, Kupisz riesce a sbilanciare il numero 11 frusinate senza commettere fallo e sventa il pericolo.

Al 57' Stellone corre ai ripari, inserendo Ménez e Giraudo al posto di Bellomo (ammonito, salterà il prossimo incontro) e Adjapong. Al 60' il Frosinone è vicino al raddoppio, Ciano crossa dalla destra, Loiacono non riesce ad anticipare Zerbin che colpisce di testa, Micai blocca sulla linea. Al 64' tripla sostituzione per il Frosinone: Lulic, Brighenti e Canotto al posto di Charpentier, Cotali e Garritano.

La Reggina si vede solo al 66', quando Kupisz crossa al centro dalla destra, ma Ravaglia esce e blocca sicuro. Un minuto dopo, incredibile errore di Ménez, che batte una punizione verso Canotto, che raccoglie e si invola verso l'area, il suo tiro viene deviato da Micai in angolo.

Sugli sviluppi, il Frosinone raddoppia: dopo un batti e ribatti, la palla finisce sui piedi di Ciano, che da due passi batte Micai. Al 68', Stellone gioca la carta Denis, esce Tumminello.

Al 75', la Reggina trova il gol con Ménez che, servito da Loiacono, batte Ravaglia in uscita, ma l'azione viene annullata per un fuorigioco di Galabinov sul lancio del capitano amaranto. All'81' il Frosinone sostituisce Ciano e Zampano con Novakovich e Barisic, mentre la Reggina manda in campo Hetemaj e Montalto per Crisetig e Galabinov.

Il gol annullato sembra dare una speranza alla Reggina, ma gli amaranto vengono puniti ancora una volta dal Frosinone: Canotto recupera palla e avvia il contropiede, al limite dell'area scambia con Novakovich e poi supera Micai con un tocco sotto, per il 3-0 che chiude definitivamente la partita.

I quattro minuti di recupero servono solo per ufficializzare la sconfitta amaranto, dopo la striscia di tre vittorie consecutive. Reggina sicuramente condizionata dalle tante assenze, ben sette, ma soprattutto dagli impegni molto ravvicinati che hanno costretto Stellone ad operare un corposo turnover.

Gli amaranto dovranno recuperare le idee e soprattutto le forze per il prossimo trittico di partite, di cui due in casa, domenica contro il Pisa e mercoledì contro il Vicenza e una in trasferta a Parma.

Nel dopo gara, il mister Roberto Stellone accetta la sconfitta e ammette la superiorità dell'avversario:

"Abbiamo retto nel primo tempo al cospetto di una squadra che, nonostante i risultati, aveva fatto buone prestazioni. Potevamo metterli in difficoltà in qualche circostanze. Nella ripresa abbiamo preso il primo gol, poi il secondo sugli sviluppi di una punizione che abbiamo sbagliato a battere. Il Frosinone ha meritato, hanno tirato di più e hanno attaccato di più, hanno vinto dei duelli".

"Abbiamo fatto una partita di attesa nel primo tempo, il Frosinone ha davvero tutto per fare bene, sapevamo che dovevamo avere precisione nelle ripartenze e nelle rare occasioni che ci avrebbero concesso. Dobbiamo resettare completamente, tra tre giorni si gioca di nuovo, siamo stati bravi a risalire la china, ma in B è un attimo a ritrovarsi in giù. La classifica comunque è cambiata poco, dobbiamo cercare di fare il prima possibile i punti utili per salvarci, prima li facciamo e meglio è".

Sul risultato finale pesano sicuramente le tante assenze, alcune fondamentali:

"Folorunsho e Cortinovis potevano darci una certa qualità. Ma abbiamo tanti assenti, chi ha giocato però ha fatto il proprio dovere".

Stellone chiude con parole di elogio per i suoi giocatori:

"I ragazzi sono stati bravissimi a tirarsi fuori in una settimana da una posizione difficile di classifica, l'abbraccio a fine gara serve peer smaltire il nervosismo post-partita".

TABELLINO

Frosinone-Reggina 3-0 (47' Charpentier, 67' Ciano, 88' Canotto).

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano (81' Barisic), Gatti, Szyminski, Cotali (65' Brighenti); Rohden, Ricci, Garritano (64' Lulic); Ciano (81' Novakovich), Charpentier (64' Canotto), Zerbin. a disposizione: Marcianò, Minelli, Kalaj, Cicerelli, Tribuzzi, Bozic, Manzari. Allenatore: Grosso.

Reggina (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong (57' Giraudo), Crisetig (81' Hetemaj), Bellomo (57' Menez), Bianchi, Kupisz; Galabinov (81' Montalto), Tumminello (68' Denis). a disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Cortinovis. Allenatore: Stellone.

Ammoniti: Bellomo, Bianchi, Menez (R), Zampano, Cotali, Charpentier (F).