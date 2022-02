Covid in Calabria, undici decessi e 1.656 nuovi casi. Calano i ricoveri

Curva dei contagi in calo in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono 1.656 e i decessi sono stati undici. Una flessione rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 2.115 (LEGGI).

È sempre il Reggino a registrare più casi con i suoi 914 positivi, seguono Vibo Valentia (+260), Cosenza (+174), Crotone (+160), Catanzaro (+146). Dati emersi grazie ai 9.598 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 208.430, mentre i decessi totali sono stati 2.064. I guariti di oggi sono 2.128, per un totale di 160.309 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 46.057 (-483).

Sono invece 24 le dimissioni dai reparti ordinari e una dalla terapia intensiva. Al momento nei reparti ordinari si trovano 320 persone, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 26 pazienti. In isolamento domiciliare sono in 45.711 (-458).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 914, per un totale di 86.939. Attualmente i casi attivi sono 13.650, di cui 95 in reparto (-5); 9 in terapia intensiva (+1); 13.546 in isolamento domiciliare (-396). I casi chiusi sono 73.289, di cui 72.665 guariti (+1.309); 624 decessi (+5).

Nel Cosentino il bollettino di oggi registra 174 nuovi positivi, mentre il computo totale si attesta a quota: 45.174. Attualmente i casi attivi sono 11.424, di cui 115 in reparto (-15); 10 in terapia intensiva (-1); 11.299 in isolamento domiciliare (-119). I casi chiusi sono 33.750, di cui 32.871 guariti (+305); 879 decessi (+4).

Nel Catanzarese le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 28.024, mentre oggi sono 146. Attualmente i casi attivi sono 5.565, di cui 65 in reparto (-6); 7 in terapia intensiva (-1); 5.493 in isolamento domiciliare (-255). I casi chiusi sono 22.459, di cui 22.237 guariti (+406); 222 decessi (+2). L'Asp di Catanzaro comunica 148 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Nel Crotonese da febbraio si sono ammalati in 21.249, mentre oggi in 160. Attualmente i casi attivi sono 3.113, di cui 25 in reparto; 0 in terapia intensiva; 3.088 in isolamento domiciliare (+52). I casi chiusi sono 18.136, di cui 17.957 guariti (+108); 179 decessi.

Nel Vibonese si contano 260 nuovi positivi su 25.260. Attualmente i casi attivi sono 12.109, di cui 15 in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 12.094 in isolamento domiciliare (+259). I casi chiusi sono 13.151, di cui 13.001 guariti; 150 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i nuovi casi sono 2, per un totale di 1.784. Gli attuali positivi sono 196 (+2), di cui 5 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 191 in isolamento domiciliare (+1). I guariti sono 1.578; i decessi 10.