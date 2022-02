Botricello. Pensionato muore travolto da motozappa

Un uomo di 68 anni, S.C., è morto in un tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in un terreno a Botricello, nel catanzarese. Secondo le prime informazioni trapelate, l’uomo stava svolgendo dei lavori in suo podere quando è stato travolto dalla motozappa che stava utilizzando.

Il pensionato sarebbe rimasto schiacciato tra il mezzo e un albero di ulivo. I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni parenti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Sellia Marina e di Botricello.