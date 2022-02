Nuove concessioni spiagge pubbliche, Serrao (Prc): “Proposta Occhiuto pericolosa”

"Grazie, presidente Occhiuto, per averci dato la possibilità di capire quanto sia pericoloso il suo agire amministrativo, se arriva a sostenere, come utile per i Calabresi, dare in concessione le spiagge libere". Lo afferma in un comunicato Mimmo Serrao, segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista.



"Per noi comunisti è un’idea del tutto sbagliata, in quanto, tra l’altro, verrebbe meno una delle motivazioni più forti che spingono, ancora oggi, i turisti in Calabria" si legge nella nota. "Più che sulla mercificazione delle spiagge, il suo interesse dovrebbe spostarsi sulla tutela delle stesse, pesantemente minacciate dall’ erosione sia sul Tirreno che sullo Ionio".

"Presidente, non si lasci prendere dal desiderio di segnare la sua presenza con dichiarazioni che possano soddisfare solo i predoni del momento: Rifondazione Comunista si opporrà con fermezza ad ogni tentativo di privatizzazione di tutto ciò che rimane del demanio calabrese".