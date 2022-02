Crotone. Studenti disabili, convenzione della Provincia per servizi di assistenza

"Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, consentirà allo studente con disabilità fisica o sensoriale di migliorare l’apprendimento, la vita di relazione e l’integrazione in ambito scolastico grazie ad un’assistenza specialistica". Questo l'intento della Provincia di Crotone, che lo scorso lunedì ha sottoscritto una apposita convenzione per l'autonomia e la comunicazione personale, nonché per il supporto organizzativo del servizio di trasporto.

"Gli interventi si concretizzeranno in azioni all’interno del contesto classe e nell’intero ambiente scolastico, per favorire il coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, attraverso una partecipazione attiva" si legge nella nota. "Obiettivi dell’intervento sono la facilitazione della comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra lo studente, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici ed inoltre l’accessibilità dei contenuti didattici attraverso l’uso di metodologie e strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, e quindi a realizzare l’inclusione scolastica e la socializzazione con i compagni".

"Il servizio organizzativo e di supporto del servizio di trasporto ha invece come obiettivo quello di facilitare gli spostamenti nel tragitto casa/scuola e scuola/casa degli alunni con disabilità, non autosufficienti e che non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche e formative" si legge in conclusione. La Regione Calabria ha già approvato il progetto relativo all'anno scolastico 2021/2022, finanziandolo con un importo di poco meno di 201 mila euro.