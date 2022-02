Istruzione, la Regione stanzia 2 milioni per gli Its

"È solo il preludio per promuovere l’occupazione giovanile rafforzando le condizioni per lo sviluppo del settore economico-produttivo che diventa sempre più competitivo, innovativo, in coerenza con i parametri europei". Così la vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, commenta lo stanziamento da 2 milioni di euro garantito agli Istituti Tecnici Superiori del territorio.

Sono 8 le fondazioni operanti in Calabria, ed i rispettivi presidenti sono stati invitati ad una prima riunione tecnico-operativa alla quale ha partecipato il vice-presidente nazionale della Rete Fondazioni Its, Alessandro Mele. Definite le basi per potenziare il comparto tecnologico e produttivo, ma anche settori come il turismo, la mobilità, l'energia, la comunicazione ed il Made in Calabria.

"È una fase importante per gli Its, di doppio investimento da parte del Governo e della Regione, per creare opportunità per i giovani e per le impresesenza dimenticare che c’è una legge in merito, che è in corso di riforma e che sta per essere emanata" ha sottolineato Alessandro Mele. "Ma sono felice che finalmente la Calabria giochi un po’ d’anticipo, dimostrando lungimiranza e voglia concreta di riscattarsi".