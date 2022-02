Serie B. Frosinone-Reggina: amaranto in Ciociaria per avvicinarsi alla zona playoff

La Reggina sembra aver ritrovato la strada, la striscia di tre vittorie consecutive ne è la prova, non solo per i 9 punti conquistati, ma anche e soprattutto per aver ritrovato l'organizzazione e lo spirito di squadra, che sembravano perduti. Grande merito va ai calciatori che hanno ritrovato fiducia e all'allenatore Roberto Stellone, che è riuscito a trovare la quadra, facendo ruotare i suoi uomini, visti gli impegni ravvicinati, ma soprattutto sfruttando al meglio le caratteristiche di ognuno di loro.





di G.S.M.

Domani pomeriggio gli amaranto saranno ospiti del Frosinone allenato da Fabio Grosso, che nell'ultima giornata ha visto sfumare al 90' la vittoria sul campo del Brescia, ma che comunque ha portato a casa un punto. In classifica, il Frosinone ha 38 punti (6 in più della Reggina) ed occupa l'ultimo posto utile per i playoff.

In casa amaranto, ci saranno sicuramente le defezioni di Rivas, Ejjaki, Cortinovis, oltre a Lakicevic, Stavropoulos e Cionek, mancherà anche lo squalificato Folorunsho. In porta dovrebbe giocare Micai e rientrerà Aya. Solito ballottaggio in avanti tra Montalto e Galabinov, Bellomo si candida per una maglia da titolare.Nel Frosinone, dovrebbe esserci qualche novità rispetto alla sfida pareggiata con il Brescia. In porta Ravaglia.

La difesa tornerà a quattro, con Zampano e Cotali sulle corsie laterali e la coppia Gatti-Szyminski nel mezzo. A centrocampo dovrebbero tornare dal 1' sia Rohden che Ricci, dovrebbe essere confermato Garritano nel ruolo di mezzala. A destra, confermato Canotto con Zerbin dall'altro lato. In avanti, ballottaggio tra l'ex Charpentier e Ciano

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Roberto Stellone presenta la sfida di domani:

"Il Frosinone in casa non ha raccolto molti punti è vero, ma è una squadra che ha qualità, forza fisica, attacca con tanti uomini, veloce. Non attraversano un momento fantastico, ma come organico, società, tifoseria, la metto insieme a quelle che puntano a lottare il campionato fino all'ultimo per la promozione".

La situazione infortunati e indisponibili non preoccupa particolarmente Stellone, che tiene alta la concentrazione:

"Rivas è fuori, stesso discorso per Ejjaki, Cortinovis non ci sarà per un fastidio accusato con il Pordenone. Stavropoulos, Lakicevic, Cionek sono ancora infortunati e speriamo di recuperarli nell'arco di quindici giorni, ci sarà invece Aya. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti della partita, essere squadra, avere la stessa voglia delle ultime gare. Folorunsho è squalificato, possiamo variare la nostra soluzione tattica, quello che conta sono i principi, i concetti, dobbiamo resistere ai loro attacchi e provare a controbattere. Il Frosinone vorrà vincere, noi dobbiamo cercare di fare altrettanto per allontanarci dalla zona bassa e poi centrare altro, ma non è ancora finita. In un attimo si sale, in un attimo si scende".

Stellone ha parlato anche del suo passato a Frosinone:

"Ho trascorso sette anni, due da calciatore, ho iniziato ad allenare i ragazzi della Berretti e sarò sempre grato al presidente Stirpe che mi ha dato quella possibilità. Poi siamo stati bravi tutti a vincere due campionati di fila e disputare quel bel campionato in serie A. Porto dentro un ricordo fantastico di quelle annate che mi hanno fatto crescere come uomo e allenatore. Oggi la società è cresciuta, hanno costruito uno stadio bellissimo ed un grande centro sportivo, sono legato alla tifoseria".

Sette precedenti ufficiali, di cui 3 in serie B e 4 in C, tra Frosinone e Reggina tra il vecchio stadio Matusa e il nuovo "Benito Stirpe", l'ultimo risalente al 23/01/2021, terminato 1-1 con gol di Folorunsho e Tabanelli.

CONVOCATI



Portieri: Aglietti, Micai, Turati. Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono. Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Hetemaj, Kupisz. Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

ARBITRO



Arbitro dell'incontro Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato da Fiore e Yoshikawa, quarto ufficiale Collu. Alla VAR Pezzuto e Mastrodonato. Sei precedenti di Meravglia con la Reggina, l'ultimo il 21/09/2021 in serie B, Pordenone-Reggina 1-1.

DOVE VEDERLA



La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 18.30