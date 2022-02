Serie B. Crotone-Cosenza, derby “fratricida”. Modesto: “cattiveria!”, Bisoli: “una battaglia”

Il Crotone, dopo il triplice passo falso maturato contro Brescia, Reggina e Lecce, è chiamato a superare lo "scoglio" Cosenza per continuare la marcia verso la permanenza in cadetteria. Si preannuncia un match delicato tra due club che puntano a salvarsi, con la squadra di casa terz’ultima in classifica in piena zona retrocessione e quella ospite quart’ultima in piena bagarre playout.





di Francesco Pitingolo

Si sa! La partita più difficile è sempre quella da affrontare e, nella logica del calcio, vale dalla prima giornata di campionato. Si è al 25° turno dove i punti in classifica creano ansie e speranze per tutte le squadre in lotta per la promozione e altre per non retrocedere.

Le due “formazioni” calabresi, Crotone e Cosenza, unite solo dal colore di maglia, rossoblù, si trovano nel gruppo di coda e si affronteranno per un derby fratricida, che si disputerà mercoledì 23 febbraio, tra le mura dello stadio Ezio Scida.

Un match teste e gambe, per entrambe le formazioni invischiate nella corsa disperata per la salvezza, e anche un solo errore, poco ma sicuro, può essere fatele. Tutto accade dopo circa settantadue ore dal turno precedente, che ha bruciato energie fisiche e mentali.

Lo “squalo” e il “lupo”, sicuramente, si affronteranno con la rivalità di sempre, a viso aperto e col “sangue agli occhi”, come chiedono i due tecnici, Modesto e Bisoli, per cercare di portare a casa l'intera posta in palio - ovvero tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Il neo Mister del Cosenza Bisoli, dopo un esordio non felicissimo sulla panchina dei “lupi” proverà a dare battaglia sino alla fine agli “squali” di Modesto che, nell'intervista pre gara ha detto in modo chiaro e forte:

“Questo derby è una partita determinante e dobbiamo affrontarla con i giusti modi e con la cattiveria giusta, poiché ne conosciamo il peso e la valenza. Chiunque entrerà in campo dovrà avere l’atteggiamento giusto e pensare di vincere la partita che è l’unico obiettivo che abbiamo in testa”.

E mette in guardia i suoi:

“Dobbiamo essere tutti uniti e bravi a percepire il pericolo per guadagnare qualcosa in più rispetto alle partite precedenti. Questo derby è importante per il prosieguo del nostro cammino. Si guarda in tutte le direzioni per migliorare la situazione... allenamenti ne stiamo facendo pochi perché giochiamo ogni tre giorni. Siamo in una situazione dove più partite passano e più diventa dura, ma domani abbiamo la possibilità di dimostrare quello che possiamo fare nel prosieguo del campionato. Non è facile ma dobbiamo tirarci fuori”.

Parole consapevoli del peso specifico di questa partita, quelle proferite dal tecnico pitagorico, che come lui stesso sa, potrebbero rendere duro il prosieguo di una stagione caratterizzata da una profonda crisi che perdura dall’inizio del torneo. Per Bisoli: “Sarà una battaglia”. Saranno le zanne del “lupo” o dello “squalo” a strappare i tre punti all’altro?

Secondo Lottomatica: Il Cosenza proverà a contenere come ha fatto, peraltro con profitto, nella gara di Como. La spinta del Crotone però alla lunga potrebbe portare gli squali alla vittoria. A dirigere la sesta giornata del girone di ritorno sarà: Davide Massa della Sezione di Imperia; assistenti: Alassio e Imperiale; Quarto Uomo: Cascone; VAR: Di Paolo; AVAR: Di Monte.

I CONVOCATI



Crotone: 1 Festa; 2 Serpe; 3 Cuomo; 5 Golemic; 6 Mondonico; 7 Vulic; 8 Estevez; 9 Mulattieri; 10 Kone; 11 Adekanye; 14 Calapai; 16 Schnegg; 17 Marras; 19 Canestrelli; 21 Nicoletti; 22 Saro; 23 Giannotti; 24 Kargbo; 27 Nedelcearu; 28 Borello; 29 Sala; 32 Mogos; 44 Schirò; 70 Tornaghi; 74 Cangiano; 86 Awua; 99 Maric.



Cosenza: non prevenuti

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-4-2-1): Saro; Mondonico, Golemic, Nedelcearu; Mogos, Estevez, Awua, Sala; Maric, Kargbo; Mulattieri. All.: Modesto

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Hristov, Rigione, Camporese; Situm, Kongolo, Carraro, Ndoj, Liotti; Laura, Larrivey. All.: Bisoli

DOVE VEDERLA

Sul canale SKY, DAZN, da smartphone e tablet scaricando l’apposita applicazione, da smart TV o da TV dotate di Amazon Fire Stick, Apple TV o Google Chromecast