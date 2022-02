Automobilisti indiscipilinati: un altro centinaio di multe a Crotone

Sono ancora tante le multe elevate dagli agenti della Polizia Locale di Crotone, impegnati oramai da mesi in una campagna di prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada, tanto in centro quanto nelle periferie: nella sola giornata odierna gli agenti hanno sanzionato 121 automobilisti.

Di questi, ben 76 sono stati sanzionati per aver parcheggiato in divieto di fermata; 10 per auto parcheggiate fuori dall'area predisposta; 9 per parcheggi in divieto di sosta; 8 per parcheggi sulle strisce pedonali; 4 per aver parcheggiato al centro della carreggiata; 4 per aver parcheggiato sui marciapiedi; 1 per sosta davanti ai cassonetti; 1 per sosta su intersezione; 1 per posteggio su posto per disabili; 1 per posteggio in doppia fila. Emessi inoltre 6 verbali per ulteriori infrazioni.