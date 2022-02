Operazione antidroga tra Caloveto e Crosia: arrestato un giovane

Un ventiquatrenne è stato tratto in arresto dai Carabinieri nel corso di un'operazione antidroga svolta tra Caloveto e Crosia. Il giovane, con precedenti specifici in materia di droga, sarebbe stato colto in flagranza di reato dai militari della stazione di Cropalati, nell'ambito di un più ampio controllo del territorio posto in essere dai Carabinieri di Corigliano-Rossano.

Nello specifico, fermato per un controllo veicolare e successivamente coinvolto in un controllo domestico, il giovane è stato trovato in possesso di 8 involucri contenenti complessivamente 36 grammi di marijuana e 6 grammi di hashish, assieme ad un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento: materiale di cui l'arrestato avrebbe tentato di disfarsi prima del controllo, senza però riuscirci.

Al termine delle formalità di rito, il ventiquattrenne è stato posto agli arresti domiciliari ed a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.