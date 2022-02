Scossa di terremoto nella presila catanzarese: nessun danno o ferito

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nel pomeriggio dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico, avvertito anche dalla popolazione, è avvenuto alle 15.29 nella presila catanzarese, precisamente a 23 chilometri di profondità al di sotto dell'abitato di Albi.

Non si registrano danni a cose o persone, anche se la scossa è stata avvertita non solo dai centri vicini ma persino da Catanzaro, in particolar modo negli edifici più alti.