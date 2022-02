Covid, contagi in risalita: 2.115 nuovi casi e 7 decessi

I contagi da coronavirus in Calabria sono in risalita. Lo certifica l'odierno bollettino sull'andamento del contagio, che certifica 2.115 nuovi casi seppur a fronte di 4.076 guarigioni. Calano (di poco) i ricoveri, mentre rimane alto il numero di vittime: 7 nelle ultime 24 ore.



Oltre la metà dei casi si verifica in provincia di Reggio Calabria (+1.180), seguita da Crotone (+313), Vibo Valentia (+292), Catanzaro (+249) e Cosenza (+78), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+3). Processati 2 milioni e 225.014 tamponi (+11.683) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 18,10%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 86.025 (+1.180), mentre i casi attivi sono 14.050. Di questi: 13.942 in isolamento, 100 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 71.356 i guariti e 619 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 21.089 (+313) mentre gli attivi sono 3.061, di cui 3.036 in isolamento domiciliare e 25 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 17.849 i guariti e 179 i deceduti

Nel vibonese i casi covid salgono a 25.000 (+292) mentre gli attivi sono 11.849. Di questi: 13.835 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 13.001 i guariti e 150 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 27.878 (+249), mentre i casi attivi sono 5.827. Di questi, 5.748 in isolamento, 71 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 21.831 i guariti e 220 decessi.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 45.000 (+78), mentre i casi attivi sono 11.559. Di questi, 11.418 sono in isolamento, 130 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 32.566 guariti ed 875 deceduti.