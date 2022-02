Medico dell’ospedale finto ginecologo, avrebbe abusato delle pazienti: arrestato

Un medico dipendente dell'Asp di Catanzaro in servizio presso l’ospedale di Soverato è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della compagnia locale.

Gravi le accuse mosse contro il professionista: violenza sessuale, pornografia minorile, interferenze illecite nella vita privata e truffa, a danno di 63 vittime, tra cui una minorenne.

Questo il quadro emerso a seguito di un’indagine svolta di militari del Nor, che hanno ricostruito l’attività del medico a partire dal giugno del 2021, data in cui una ragazza di 20 anni si è recata in caserma per sporgere regolare denuncia contro di lui.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sanitario si sarebbe finto un ginecoloco - una specializzazione che però non avrebbe mai conseguito - e col pretesto di effettuare delle visite mediche avrebbe abusato delle pazienti costringendole o inducendole ad avere dei rapporti sessuali, finanche usando degli oggetti di forma fallica.

Al termine dell’attività “professionale”, inoltre, il medico non solo avrebbe preteso il pagamento del corrispettivo per la visita, ma anche registrato indebitamente dei video dei suoi incontri, trasferiti e memorizzati su dei dispositivi elettronici criptati.

Le indagini a suo carico sono ancora in fase preliminare e nel mentre il gip del Tribunale di Catanzaro ha emesso, su richiesta della Procura, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché il sequestro preventivo di tutti i dispositivi elettronici nella disponibilità del medico.