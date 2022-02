Perché gli accessori per la casa altamente tecnologici non sono riservati solo ai clienti di lusso?

La casa del futuro è non soltanto intelligente, ma anche molto democratica. Proprio così! Infatti l’automazione, il controllo remoto e la digitalizzazione in ambito domestico, dagli elettrodomestici ai sistemi di intrattenimento, permettono a una fasce di popolazione sempre più ampie di usufruire dei vantaggi di tali tecnologie.

Oggigiorno, le aziende del settore fanno a gara per produrre e commercializzare dispositivi non soltanto sempre più evoluti, ma anche economicamente molto accessibili. La concorrenza alza la possibilità di scelta per i consumatori e la qualità del ventaglio delle proposte. Tutto ciò contribuisce a creare un circolo virtuoso che rende la nostra casa, connessa, smart, controllata ed efficiente.

La nuova casa? Smart certo ma anche divertente!

La casa degli italiani è ormai capace di ‘pensare’, con il frigorifero che ci dice quando fare la spesa e controlla la scadenza degli alimenti, il sistema di riscaldamento che ci sente tornare a casa e le luci esterne che percepiscono le variazioni di luce naturale. Il che senza dubbio contribuisce a innalzare la sicurezza e il comfort.

Eppure fra le mura domestiche la tecnologia viene sempre più spesso usata anche per altro. Il salotto di casa è ormai comunemente attrezzato per attività videoludiche, anche perché non serve molto per provare esperienze prima riservate soltanto alle persone benestanti e alto spendenti. Una buona connessione ci permette per esempio di giocare al casinò online e di provare l’emozione della sala da gioco un tempo considerata ‘roba di lusso’. E non soltanto l’accessibilità si è diffusa, ma la connessione ad alta velocità ha reso l’esperienza in tutto e per tutto simile a quella in presenza, mentre le offerte proposte dai provider vanno incontro alle esigenze per tutte le tasche.

Mentre per chi cerca relax e non emozioni forti, ecco i sistemi di intrattenimento che consentono di guardare film e serie TV con scelta praticamente illimitata. Per quanto riguarda i più giovani è ormai dilagante il fenomeno del gaming, con sfide senza più limiti spazio-temporali.

Cosa ti serve per una Smart Home? App e Internet

Quasi tutti gli accessori che usiamo in casa hanno una versione evoluta e intelligente. Per il loro controllo serve una connessione Internet e un’app complementare dedicata. Sono sufficienti questi due elementi per pianificare e programmare una determinata azione in un preciso momento. L’esempio più comunemente noto è la termoregolazione domestica, che consente di controllare anche da remoto e in automatico l’accensione e lo spegnimento dei termosifoni, nonché la loro temperatura, sulla base delle abitudini familiari.

Dall’altro lato ci sono le star della casa intelligente e della domotica : gli assistenti vocali, come Alexa e Google Home, che non soltanto danno modo di impostare una routine giornaliera, così da azionare regolarmente apparecchi e dispositivi, ma che eseguono anche gli ordini con comando vocale.

Rientri in casa e puoi chiedere di accendere le luci, sei in pausa e puoi domandare di attivare la tua playlist musicale preferita, mentre cucini ti fai impostare il timer, se hai in programma di uscire ricevi sul display dell’assistente avvisi di maltempo. Infine se stai finendo le scorte di latte, domandi ad Alexa o Google di riordinarlo e lo ricevi comodamente a casa.