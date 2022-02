Controlli nel Vibonese: una denuncia e cinque segnalazioni

Una denuncia e cinque segnalazioni nel Vibonese. Nel fine settimana gli agenti della Mobile della Questura cittadina, con i colleghi della Polizia del commissariato di Serra San Bruno e con l’ausilio delle Unità cinofile della Squadra Volanti, hanno effettuato dei controlli nei luoghi della movida.

Così, una persona è stata denunciata per spaccio, e cinque maggiorenni segnalati al prefetto come consumatori di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato circa 40 grammi tra hashish e marijuana.

Durante uno di questi servizi, i poliziotti hanno notato uno strano movimento da parte di un ragazzo che alla loro vista, ha tentato di nascondere qualcosa nelle mutande.

È stato quindi fermato, identificato, controllato e trovato in possesso di una dose di marijuana. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la sostanza era stata ceduta da un altro giovane, per il quale è scattata la denuncia per spaccio all’autorità Giudiziaria per i Minorenni di Catanzaro.

Diverse dosi sono state recuperate sui gradini di alcune scalinate segnalate come abituale luogo di ritrovato e consumo di droga.

I cinque maggiorenni segnalati al Prefetto perché trovati con 12 grammi di marijuana di 8 di marijuana, di 11 grammi di hashish e di alcune dosi di cocaina.

Anche per loro, è stata informata la Procura della Repubblica e sono in corso approfondimenti investigativi volti alla ricostruzione della filiera.