Danno erariale, Corte dei Conti assolve l’ex sindaco Occhiuto

Mario Occhiuto

Assoluzione per l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e per Rosaria Succurro, Carmine Vizza e Francesco De Cicco, Luciano Vigna e Nicola Mayerà, entrambi ex assessori.

I sei erano rimasti coinvolti nel procedimento della Corte dei Conti scaturito nel 2015 in merito alla nomina di dirigenti esterni conferiti nel periodo 2011-2015 (QUI). L’ipotesi di reato avanzata era di danno erariale.

Nel procedimento sono stati assolti anche tre funzionari comunali, in carica all’epoca dei fatti. Si tratta di Giampiero Gargano, Ugo Dattis e Lucio Sconza.