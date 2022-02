Colpo al clan “dei Barcellonesi”, il controllo del territorio mediante intimidazioni ed estorsioni

Duro colpo al clan dei “barcellonesi” che, attivo Barcellona Pozzo di Gotto e sul versante tirrenico della provincia di Messina, è stato smantellato nell’operazione di questa mattina (QUI).

I carabinieri di Messina hanno infatti eseguito tra Calabria e Sicilia 86 misure cautelari, di cui 52 in carcere, 28 ai domiciliari e 5 obblighi di presentazione alla Polizia, emesse dal Gip del Tribunale su coordinamento della Procura della Repubblica.

Il gip ha riconosciuto il reato di associazione di tipo mafioso per 13 persone e del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per 22 indagati, con la rubricazione dell’aggravante del metodo mafioso nei confronti di 42 indagati.

LE INDAGINI

Le indagini hanno permesso di scoprire l’ambito d’azione del clan che, capace di esercitare il controllo su attività imprenditoriali e di economia lecita, avrebbe imposto nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli la fornitura dei prodotti e prezzi di mercato da applicare sulla merce, ma anche il business dei locali notturni e ricreativi del litorale tirrenico nell’area di Milazzo. Qui il gruppo avrebbe imposto servizi di sicurezza usando anche intimidazioni, come l’episodio dell’incendio doloso di una sala ricevimenti riconducibile a imprenditori concorrenti.

Le indagini hanno permesso di scoprire la spregiudicatezza del gruppo, di cui facevano parte persone che una volta scarcerati si sarebbero resi protagonisti di incontri e di interlocuzioni per definire strategie condivise e i nuovi assetti ed equilibri organizzativi.

L’ALLEANZA

Nel corso degli incontri sarebbero state gettate le basi per ricostruire un’alleanza tra i vertici della famiglia “dei barcellonesi”, che in passato si erano allontanati. L’alleanza sarebbe servita per imporre una regia unica alle attività e ripristinare quindi una cassa comune (denominata “paniere” o “bacinella”) dove far confluire i proventi delle attività illecite, in parte destinati al sostentamento degli affiliati in carcere.

La riorganizzazione ha riguardato non solo la riscossione sistematica e programmata delle estorsioni in particolare nel corso delle festività di Pasqua, Natale e Ferragosto, ma anche la pianificazione ed esecuzione di intimidazioni, quali incendi e violenze fisiche. Intimidazioni che per gli inquirenti hanno funzionato, visto che le vittime non hanno mai neanche denunciato il ritrovamento di bottiglie incendiarie.

GLI AFFARI “DEI BARCELLONESI”

Il clan che ha controllato il territorio, non solo con taglieggiamento degli imprenditori locali, controllava inoltre il business della prostituzione, in particolare nell’area milazzese in cui era presente un’associazione promossa da individuo vicino alla “famiglia mafiosa”, a cui garantiva periodiche dazioni di denaro in cambio di “protezione”.

Controlli anche sull’approvvigionamento di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, destinata alle piazze di spaccio Barcellonesi, Milazzesi e di altri comuni della provincia; sulla gestione di bische clandestine, dove promuovere il gioco d’azzardo.

Il gruppo inoltre interloquiva stabilmente con altre consorterie mafiose radicate in Sicilia e in Calabria.

In occasione delle elezioni amministrative che si sono svolte a Barcellona Pozzo di Gotto il 4 e il 5 ottobre 2020, sono emerse interlocuzioni tra un uomo di vertice dell’associazione mafiosa e persone del mondo della politica. Per l’accusa il clan avrebbe offerto voti in cambio di indicative di posti di lavoro e altre utilità.

Oltre alle misure cautelari, i militari hanno sequestrato preventivo 3 società, di cui una operativa nel settore immobiliare e usata per agevolare la prostituzione con appartamenti dati in affitto, le restanti nella vendita all’ingrosso di ortofrutta, riconducibile agli odierni indagati, quattro immobili, di cui due impiegati come case di prostituzione e due fittiziamente intestati, anche un locale e un veicolo, , per un valore complessivo di circa un milione di euro.

IL SECONDO FILONE: LE PIAZZE DI SPACCIO SUL LITORALE

Un secondo filone è partito a seguito della scarcerazione di un sodale di spicco della “famiglia barcellonese” deputato alla gestione del traffico di stupefacenti. Le indagini hanno permesso di scoprire due associazioni che alimentavano a vario titolo le piazze di spaccio non solo di Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche di altri comuni dell’area tirrenica, tra cui Rodì Milici, Terme Vigliatore e Milazzo, spingendosi fino a Messina e in altri centri della fascia ionica della provincia, nello specifico Letojanni e Giardini di Naxos. Nel corso delle attività sono stati sequestrati 19 chili tra cocaina, hashish e marijuana.

IL TERZO FILONE: LA FILIERA AL DETTAGLIO DELLA DROGA

Il terzo filone, portato avanti dai Carabinieri di Milazzo, ha permesso di documentare la filiera al dettaglio dello spaccio di marijuana, hashish, LSD e cocaina. Le sostanze erano fornite da due distinti gruppi criminali e venivano poi distribuite nell’area di Milazzo, della Valle del Mela, del barcellonese e nelle Isole Eolie.

Alcuni indagati, inoltre avevano armi da fuoco, ma erano soliti ricorrere a minacce, percosse e danneggiamenti. In un episodio alcuni degli indagati hanno sequestrato e rapinato un giovane, lo hanno portato in un luogo isolato, per poi picchiarlo e derubarlo. Alcuni indagati sono inoltre accusati di aver commesso diversi furti in abitazioni, un istituto scolastico e lidi balneari, un cantiere nautico e un’autorimessa, commessi per assicurarsi il danaro per l’acquisto di partite di sostanza stupefacente.

I militari hanno arrestato in flagranza 5 persone e denunciato altre 10 in stato di libertà, per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune, furto, ricettazione ed altro.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, scambio elettorale politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto illegale di armi, incendio, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, con l’aggravante del metodo mafioso.