Reggio, furto nella sede del Consorzio di Bonifica. Rubati attrezzi e gasolio

Furto nella sede del Consorzio di Bonifica Basso Jonio Reggino. Ignoti hanno infatti rubato nella sede operativa in contrada Lugarà a Condofuri mezzi agricoli, gruppo elettrogeno e scorte di gasolio.

Solidarietà è stata espressa dall’Anbi Calabia (Associazione regionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue) per la quale “l’irruzione ha messo al sacco costosi arnesi da lavoro che il Consorzio utilizza per la manutenzione e la gestione degli impianti irrigui e la manutenzione del territorio”.

Il furto, avvenuto in concomitanza con l’avvio dei lavori della stagione irrigua, rischia di provocare danni, dato che gli agricoltori potrebbero essere “privati di un servizio essenziale quale è l’irrigazione”.

Per questo l’Anbi chiede che “la Regione o altre Istituzioni locali attuino rapide decisioni per venire incontro alle imminenti necessità del Consorzio che coincidono con i bisogni dei consorziati per evitare che al rilevante danno si unisca la beffa di non poter programmare le colture e vedersi privati di una costante azione di manutenzione che il Consorzio effettua quotidianamente”.