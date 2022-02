Controlli anti droga nelle scuole di Acri

Campagna anti droga ad Acri dove i carabinieri di Rende, di Acri con il contributo dell’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Vibo Valentia, nell’ambito del progetto Scuole Sicure, ha effettuato dei controlli ad Acri e in particolare nell’istituto d’istruzione superiore “Ipsia-Iti” di via Scervini, così come in parchi pubblici, piazze, zone periferiche ed altri luoghi di ritrovo dei giovani.

Le attività, effettuate di concerto con la dirigente scolastica dell’Istituto che ha accompagnato i militari nell’ispezione di alcune classi, hanno avuto come obiettivo il contrasto al consumo di droga proprio tra i giovani studenti.

I militari hanno fatto un un primo “filtraggio e controllo” all’ingresso, per scoraggiare l’introduzione di stupefacenti a scuola, e poi eseguito verifiche a campione in alcune aule durante le lezioni.

Il cane Manco ha trascorso la mattina con i ragazzi, e si è quindi guadagnato la simpatia degli studenti e degli insegnanti.

I militari hanno inoltre battuto diverse piazze tra cui Piazza Purgatorio e altri luoghi di ritrovo di giovani adolescenti con l’obiettivo primario, perseguito dai Carabinieri dell’Arma, di garantire la sicurezza di tutti i cittadini.