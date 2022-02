Maltrattamenti in famiglia: moglie vessata, marito finisce in carcere

Spesso in preda all’alcol avrebbe maltrattato la moglie, anche aggredendola, in modo grave, verbalmente e fisicamente. Con quest’accusa, un catanzarese è finito in carcere su ordine del Gip del tribunale locale.

Ad eseguire l’ordinanza a suo carico, giovedì scorso, sono stati i carabinieri di Santa Maria che hanno anche indagato sui fatti ascoltando anche dei testimoni.

Ricostruiti dagli investigatori i comportamenti dell’uomo che in una occasione avrebbe addirittura tentato di sfondare la porta di casa della coniuge. Per lui si sono però spalancate le porte della casa circondariale.