Lite in centro: accoltellato 17enne, è in prognosi riservata

È stato colpito da alcune coltellate che lo hanno attinto in diverse parti del corpo e si trova ora ricoverato, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, nella terapia intensiva del Gom di Reggio Calabria un 17enne rimasto ferito nella tarda serata di sabato scorso in piazza Camagna, in pieno centro del capoluogo dello Stretto.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, il giovane sarebbe stato coinvolto in una rissa poi degenerata. Prima di essere raggiunto dai fendenti sarebbe stato colpito in testa con un casco da motociclista.

Anche un finanziere è rimasto contuso: fuori servizio in quel momento è intervenuto per impedire l'aggressione del minorenne.