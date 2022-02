Valentini-Majorana, nominata dirigente reggente

È Elena Cupello la dirigente reggente dell'istituto d'istruzione superiore "Valentini-Majorana" di Castrolibero. La nomina dell’attuale preside dell'Istituto alberghiero di Paola è stata decisa con decreto emesso dal direttore generale dell'Ufficio scolastico della Calabria Antonella Iunti.

Il "Valentini-Majorana" é stato occupato per 15 giorni dagli studenti per chiedere la rimozione della dirigente titolare, Iolanda Maletta. Maletta è stata accusata dagli studenti di non avere adottato alcun provvedimento a carico di un docente che si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti di due studentesse.