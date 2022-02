Fisi Calabro Lucano, allo Sci club Terranova di Pollino la XXVI “Coppa Terranova”

Una bella giornata di sole ha reso ancora più suggestivo lo scenario di Piano Giumenta, a Terranova di Pollino, dove ieri si è disputata la “XXVI Coppa Terranova – IV Memorial Leonardo Riccardi”, competizione di sci nordico inserita nel calendario agonistico del comitato Fisi Calabro Lucano presieduto da Bianca Zupi.

Molte le persone che hanno assistito con entusiasmo ed interesse ad una giornata di sano confronto sportivo all'aria aperta tra gli atleti degli sci club calabresi e lucani - Montenero, Rotonda e Terranova di Pollino - che si sono contesi i titoli di Campione Regionale per le varie categorie (Pulcini, Cuccioli, Children e Giovani/Senior) sulle piste del Centro Sci di Fondo Piano Giumenta.

La pista, frutto dell'impegnativo lavoro dei volontari dello sci club Terranova (organizzatore dell’evento sportivo) e dei Maestri della Scuola Sci Monte Pollino, ha retto molto bene al passaggio dei 60 concorrenti, molti dei quali hanno ripetuto il percorso più volte, a seconda delle varie distanze prescritte dalle differenti categorie.

Sulla competizione, patrocinata dall’amministrazione comunale, si è soffermato il presidente dello sci club organizzatore Giovanni Izzi: “È indescrivibile la gioia sul volto dei ragazzi dopo aver tagliato il traguardo, al dì là della posizione in classifica ma solo per aver raggiunto il loro obiettivo di gara. Certamente meriterebbero maggiore visibilità, come avviene in altri sport, ma per loro è importante vivere questa attività sportiva in modo sano, divertirsi, migliorare le proprie capacità atletiche e tecniche per ambire a traguardi più prestigiosi nelle gare di livello nazionale”.

Grande soddisfazione da parte di tutto lo Sci Club Terranova per la vittoria come società della XXVI Coppa Terranova, che da molto tempo mancava. In occasione della cerimonia di premiazione, avvenuta sul campo gara e nel rispetto delle normative anti-covid, i Presidenti dei vari Club hanno condiviso il ringraziamento a tutti i ragazzi, ai tecnici, ai genitori e a tutti coloro che si adoperano a promozione dello sci di fondo e dei territori delle "montagne del Mediterraneo". L'obiettivo principale, da condividere con gli Enti territoriali, è quello di migliorare strutture e servizi affinché gli atleti, giovani e meno giovani, abbiano la possibilità di allenarsi tutto l'anno e spendere una preparazione fisica e tecnica ottimale nelle competizioni di livello nazionale.

Grande emozione alla consegna della targa del Memorial ai familiari del Maestro di Sci Leonardo Riccardi, per molti anni Vice Presidente dello Sci Club Terranova.

Per la categoria Giovani/Senior: Maschile: Francesco Lufrano (sc Terranova di Pollino), Andrea Cincotti (sc Rotonda), Francesco Lobarco (sc Terranova di Pollino). Femminile: Isabella Salamone (sc Terranova di Pollino).

Categoria U16/Allievi: Maschile: Gianluigi Gualtieri, Giovanni Minardi, Dario Tricoci (tutti sc Montenero). Femminile: Cristina Succerò, Antonia Chiarello, Francesca Angotti (tutti sc Montenero).

Categoria U14/Ragazzi: Maschile: Domenico Lobarco (sc Terranova di Pollino), Francesco Martire (sc Montenero), Lorenzo Oliverio (sc Montenero). Femminile: Gioia Viola, Caterina Poggese, Linda Sansone (tutti sc Terranova di Pollino).

Categoria U12/Cuccioli: Maschile: Giuseppe Lufrano, Emiliano Alberico Tufaro, Francesco Lista (tutti sc Terranova di Pollino). Femminile: Agnese Poggese (sc Terranova di Pollino), Marta Lobarco (sc Terranova di Pollino), Vera Minardi (sc Montenero).

Categoria U10/Baby: Maschile: Simone Pellitta (sc Terranova di Pollino), Luciano Barberio (sc Montenero), Paride Pataro (sc Rotonda). Femminile: Giorgia Chiarelli (sc Terranova di Pollino), Marta Nicoletti (sc Montenero), Serafina Succurro (sc Montenero).

Categoria U8/Super Baby: Maschile: Alessandro Chiarelli, Rocco Clemente, Giovanni Lufrano (tutti sc Terranova di Pollino). Femminile: Asia Carmen Tufaro, Lucia Salamone (entrambe sc Terranova di Pollino).