Campionati assoluti di mezzofondo, qualificazioni per Galati, Furci e Grasso

Aurora Furci, Cristina Galati e Leonardo Grasso parteciperanno ai Campionati assoluti di mezzofondo. I nuotatori della piscina Giudice Lamezia Terme sono riusciti a qualificarsi per le finali della kermesse nazionale che si disputerà il 7 luglio a Piombino.

Lo scoglio per Furci e per Galati era rappresentato da un tempo di 9.35: la prima atleta è riuscita a ottenere un ottimo 9.26, mentre la seconda un più che soddisfacente 9.34. Il tempo limite nei 1500 per Grasso era, invece, di 16.40 e il giovane nuotatore guidato da mister Massimo Borracci e dal suo vice, mister Francesco Strangis, è riuscito a conseguire un tempo di 16.27.