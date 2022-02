Covid in Calabria, in 24 ore 1.217 casi. Aumentano i ricoveri

Curva dei contagi di Covid in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.217 nuovi casi e sono sei i decessi (quattro nel Reggino, uno nel Cosentino e uno nel Crotonese). Casi nella media dunque rispetto a ieri quando i casi sono stati 1.226 (LEGGI), anche se i test effettuati nell’ultima giornata sono stati 5.716.

È sempre la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi con i suoi 519 nuovi positivi, seguono Vibo Valentia (+340), Crotone (+247), Catanzaro (+89), Cosenza (+22).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 204.659, mentre i decessi totali per il coronavirus sono stati 2.046. I guariti di oggi sono 1.545, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono state 154.105. Gli attuali positivi sono in tutto 48.508 (-334).

Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie in Calabria. In reparto sono ricoverati 346 pazienti (+11, 11 nel Reggino e 4 nel Cosentino, mentre le dimissioni sono state due nel Catanzarese, una nel Crotonese e una nel Vibonese), in terapia intensiva si trovano 28 persone (+2), di cui tre ricoveri nel Cosentino e una dimissione nel Reggino. In isolamento domiciliare sono in 48.134 (-347).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 519, per un totale di 84.845. Attualmente i casi attivi sono 14.342, di cui 99 in reparto (+11); 11 in terapia intensiva (-1); 14.232 in isolamento domiciliare (-622). I casi chiusi sono 70.503, di cui 69.887 guariti (+1.127); 616 decessi (+4).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 44.922, mentre oggi in 22. Attualmente i casi attivi sono 11.546, di cui 126 in reparto (+4); 10 in terapia intensiva (+3); 11.410 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 33.376, di cui 32.502 guariti (+15); 874 decessi (+1).

Nel Catanzarese oggi si contano 89 nuovi positivi, mentre da febbraio sono 27.629. Attualmente i casi attivi sono 5.847, di cui 74 in reparto (-2); 7 in terapia intensiva; 5.766 in isolamento domiciliare (-60). I casi chiusi sono 21.782, di cui 21.563 guariti (+151); 219 decessi.

Nel Crotonese il bollettino oggi segna 247 nuovi casi, mentre il computo totale si attesta a quota: 20.776. Attualmente i casi attivi sono 2.939, di cui 27 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 2.912 in isolamento domiciliare (+73). I casi chiusi sono 17.837, di cui 17.659 guariti (+174); 178 decessi (+1).

Nel Vibonese da inizio pandemia i casi di Covid-19 sono stati 24.708, oggi 340. Attualmente i casi attivi sono 13.643, di cui 16 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 13.627 in isolamento domiciliare (+263). I casi chiusi sono 11.065, di cui 10.916 guariti (+78); 149 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi non si registrano nuovi casi, mentre il computo totale è: 1.779. Gli attuali positivi sono in tutto 191, di cui 4 in reparto; 0 in terapia intensiva; 187 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.578; i decessi 10.