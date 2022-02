Ucraina, Laghi e Lo Schiavo presentano una mozione

Ferdinando Laghi e Antonio Lo Schiavo, consiglieri regionali del gruppo “De Magistris Presidente”, hanno presentato una mozione contro la guerra, il cui concreto e imminente scoppio minaccia il territorio dell’Ucraina, che rischia di diventare teatro di scontro tra Russia e Nato, con conseguenze tanto imprevedibili quanto devastanti non soltanto per quell’ambito regionale.

“La guerra è sempre evento da aborrire e da cui rifuggire – ha dichiarato il Capogruppo di “De Magistris Presidente” - la Costituzione italiana, inoltre rifiuta la guerra come strumento di soluzione dei conflitti ed anche per questo è necessario che ognuno si adoperi per scongiurare il gravissimo pericolo che incombe sull’Europa e sul mondo”.

Da qui la decisione di chiedere al consiglio che “anche la Calabria faccia sentire il suo deciso no alla guerra e che questo no, attraverso i canali istituzionali preposti, arrivi forte e chiaro sullo scenario nazionale e internazionale”.